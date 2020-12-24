Son dakika haberleri: Türkiye Vakfı, 41 milyon TL sosyal yatırım yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye Vakfı, 41 milyon TL sosyal yatırım yaptı

24.12.2020 12:49
Son dakika haberleri: Türkiye Vakfı, 41 milyon TL sosyal yatırım yaptı, System.String[]

Son dakika haber: Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 41 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 41 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk." ifadelerini kullandı

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı, 2020'de de "İyilik İçin Teknoloji" vizyonuyla, iletişim teknolojilerine ilişkin bilgi birikimi ve inovasyon gücünü kullanarak bireylerin ve toplumun hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı'ndan biri olarak kurulan Türkiye Vodafone Vakfı, son 13 yılda toplam 4 milyona yakın kişinin hayatına dokundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırarak, toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Süel, şunları kaydetti:

"Yaptığımız sosyal yatırımlarda, ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, uzun ve titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıkardığımız sosyal ihtiyaçlar haritasını temel alıyoruz. Bu alanların başında da dijital yetkinliklerin geliştirilmesi geliyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 41 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

100 bini aşkın çocuk kodlama öğrendi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesinde, Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Gelecek yıl 70 bin çocuğa daha ulaşılması hedeflenen "Yarını Kodlayanlar" eğitimleriyle son 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL'lik sosyal getiri sağladı.

2020'de dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliğiyle projeye yeni eğitim modülleri de eklendi.

Salgınla birlikte online ortama taşınan "Yarını Kodlayanlar" eğitimlerinden 5 bin çocuk faydalandı. Salgınla mücadele kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen online ideathon'a ise Türkiye ve KKTC'den 129 takım katıldı.

Vodafone TV'ye özel hazırlanan içeriklerle çocukların bu kanaldan da kodlama eğitimlerine ulaşması sağlandı. Proje, 2020'de 17'nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde Gümüş Stevie ödülü aldı.

12 ilde yaklaşık 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor

Türkiye Vodafone Vakfı, 2020'de kadınları dijital dünyanın olanaklarıyla buluşturmaya devam etti.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Dijital Benim İşim" projesini hayata geçiren Vakıf, 18 yaş üstü kadınlara "Dijital Okuryazarlık" ve "Dijital Pazarlama" eğitimleri verecek. Proje kapsamında düzenlenen "Dijital Benim İşim Yöneticiler ve Eğitmenler Özel Oturumu"na 12 ilden 140 eğitici ve 92 Halk Eğitimi Merkezi yöneticisi katıldı.

Projenin ilk yılında 12 ilde yaklaşık 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.

"Kırmızı Işık" 355 bin kez indirildi

Türkiye Vodafone Vakfı, 2020'de teknolojinin gücünü kullanarak kadınların şiddetten korunmasına destek olmayı sürdürdü.

Vakfın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasının kullanımında son dönemde yüzde 100'ün üzerinde artışlar yaşandı.

Bugüne kadar toplam 355 bin kez indirilen ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan "Kırmızı Işık" uygulamasının indirme sayısında son 1 yılda yüzde 298 artış kaydedildi. Uygulamanın içindeki Alo 155 fonksiyonunun kullanımı Haziran-Kasım 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 80 kat artarken, Acil SMS Gönderme 40, Alo 183 kullanımı 114 ve Alo Aile İçi Şiddet Hattı kullanımı 49 kat artış gösterdi.

Salgın döneminde aile içi şiddetin artmasıyla daha anlamlı hale gelen "Kırmızı Işık"a sesli geribildirim ve Arapça dil seçeneği gibi yeni özellikler de eklendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için "Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" temasıyla düzenlenen iletişim kampanyasına ise yaklaşık 60 bin kişi destek verdi.

Türk Lirası, Vodafone, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Türkiye Vakfı, 41 milyon TL sosyal yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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