Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi

29.03.2021 15:40
Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANKARA (İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş ortamı üyelerimizi Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır.

ANKARA (İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş ortamı üyelerimizi Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır. Ancak Afganistan'ın potansiyelini ve normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, daha fazlasını başaracağımıza eminim" dedi.

Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Canlı konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Afganistan Odalar Federasyonu Başkanı İsmail Ghazanfar katıldı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de salgın, toplum ve ekonomi için hala büyük bir mesele. Bu yüzden, şimdiye kadar Türk makamları durumu iyi yönettiler. 14 milyondan fazla vatandaşımızı aşılamayı başardık. Yani şu ana kadar 65 yaş üstü vatandaşlar, sağlık personeli, ordu aşılandı. Pandemiye rağmen geçen yıl pozitif bir ekonomik büyüme kaydettik. Afganistan'ın stratejik önemini hepimiz biliyoruz. Türk halkı, ülkelerimiz arasında uzun süredir devam eden dostluğa minnettardır. Bu yıl Türk – Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Geçtiğimiz yüz yıl boyunca dayanışmayı paylaştık ve birçok zorluğa karşı birlikte durduk. Bu nedenle, iş örgütleri olarak dostluğumuzu sürdürmek ve hatta ilerletmek bizim sorumluluğumuzdur. Bunun gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.

Afganistan'daki ortaklarla uzun zamandır görüşme halinde olunduğunu belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türk şirketleri Afganistan'da 7 milyar doların üzerinde proje gerçekleştirdi. Bu ticaret hacmi yeterli değil. Daha fazlasını yapabiliriz. İş ortamı üyelerimizi Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır. Ancak Afganistan'ın potansiyelini ve normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, daha fazlasını başaracağımıza eminim. Yani, bu ikili oda böyle bir ortaklık için yararlı olacaktır. Bu ikili oda sayesinde, iş dünyası, iş destek kuruluşları ve iş ortamının geliştirilmesinde çok şey başarabiliriz" diye konuştu.

Başkan Hisarcıklıoğlu, çeşitli platformlarda Afgan iş örgütleriyle birlikte çalışıldığını belirterek, "EİT Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk Afgan Başkanı'nın olmasını destekledik. Bu çok önemli. Bu örgütlerde güçlü bir temsile sahip olmak elbette iyidir. Süreklilik ve istikrara sahip olmak önemlidir. Anladığım kadarıyla Afganistan'da oda sisteminde reform yapmaya devam ediyorsunuz. Bu çok iyi. Ancak, bu karışıklık yaratmamalıdır. Bu Afganistan Odalar Federasyonu girişimi çok iyi görünüyor. Yani, tüm odaları şemsiyenin altında buluşturmayı başarıyorsunuz. Oda sisteminizin uluslararası temsilini netleştirmeniz gerekebilir. Birlikte çalışmaya ve ihtiyacınız olursa her türlü teknik desteği sağlamaya hazırım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Afganistan, Yatırım, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı         
12:37
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar         
11:27
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:44:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei