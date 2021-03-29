Son dakika haberleri: Türkiye ve Afganistan arasında ikili oda imza töreni düzenlendi

ANKARA (İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İş ortamı üyelerimizi Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır. Ancak Afganistan'ın potansiyelini ve normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, daha fazlasını başaracağımıza eminim" dedi.

Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kuruluş Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Canlı konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Afganistan Odalar Federasyonu Başkanı İsmail Ghazanfar katıldı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de salgın, toplum ve ekonomi için hala büyük bir mesele. Bu yüzden, şimdiye kadar Türk makamları durumu iyi yönettiler. 14 milyondan fazla vatandaşımızı aşılamayı başardık. Yani şu ana kadar 65 yaş üstü vatandaşlar, sağlık personeli, ordu aşılandı. Pandemiye rağmen geçen yıl pozitif bir ekonomik büyüme kaydettik. Afganistan'ın stratejik önemini hepimiz biliyoruz. Türk halkı, ülkelerimiz arasında uzun süredir devam eden dostluğa minnettardır. Bu yıl Türk – Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağız. Geçtiğimiz yüz yıl boyunca dayanışmayı paylaştık ve birçok zorluğa karşı birlikte durduk. Bu nedenle, iş örgütleri olarak dostluğumuzu sürdürmek ve hatta ilerletmek bizim sorumluluğumuzdur. Bunun gelecek nesillere aktarılması gerekiyor" dedi.

Afganistan'daki ortaklarla uzun zamandır görüşme halinde olunduğunu belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, "Türk şirketleri Afganistan'da 7 milyar doların üzerinde proje gerçekleştirdi. Bu ticaret hacmi yeterli değil. Daha fazlasını yapabiliriz. İş ortamı üyelerimizi Afganistan'a daha fazla yatırım yapmasını sınırlamıştır. Ancak Afganistan'ın potansiyelini ve normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, daha fazlasını başaracağımıza eminim. Yani, bu ikili oda böyle bir ortaklık için yararlı olacaktır. Bu ikili oda sayesinde, iş dünyası, iş destek kuruluşları ve iş ortamının geliştirilmesinde çok şey başarabiliriz" diye konuştu.

Başkan Hisarcıklıoğlu, çeşitli platformlarda Afgan iş örgütleriyle birlikte çalışıldığını belirterek, "EİT Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk Afgan Başkanı'nın olmasını destekledik. Bu çok önemli. Bu örgütlerde güçlü bir temsile sahip olmak elbette iyidir. Süreklilik ve istikrara sahip olmak önemlidir. Anladığım kadarıyla Afganistan'da oda sisteminde reform yapmaya devam ediyorsunuz. Bu çok iyi. Ancak, bu karışıklık yaratmamalıdır. Bu Afganistan Odalar Federasyonu girişimi çok iyi görünüyor. Yani, tüm odaları şemsiyenin altında buluşturmayı başarıyorsunuz. Oda sisteminizin uluslararası temsilini netleştirmeniz gerekebilir. Birlikte çalışmaya ve ihtiyacınız olursa her türlü teknik desteği sağlamaya hazırım" şeklinde konuştu. - ANKARA