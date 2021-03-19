Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Azerbaycan temaslarının son gününde mevkidaşı Kerimov'la bankayı ziyaret eden Pakdemirli, Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci'den bilgi aldı.

Genel Müdür Demirci, bakanlara yaptığı sunumda Azerbaycan'daki misyon ve hedeflerini anlattı.

Demirci, tarım kredilerine verdikleri önemden bahsederek, toplam kredilerinin yüzde 10'unu tarım kredilerinin oluşturduğunu, bu rakamın da sektördeki ortalamanın çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Başta Karabağ bölgesi olmak üzere üretim, istihdam ve ihracatı artırıcı projelere finansman sağlamaya istekli olduklarını anlatan Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan'ın şubeleşme stratejisinden de bahsetti.

Demirci, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinde ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde de şube açacaklarını, şu an 6 olan şube sayısını 2021 sonunda 10'a, 2023 sonuna kadar da 15'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik her türlü çabaya da destek ve katkı sağladıklarını belirten Demirci, Ziraat Bank Azerbaycan olarak iki ülke arasında köprü olmanın ötesine geçtiklerini, Ziraat Bankası'nın dünyanın 18 ülkesine yayılmış ağı da dikkate alındığında, Azerbaycan'ı dünyaya bağlayan bir ticari köprü olmaya aday olduklarını ifade etti.

Demirci, sunum sonrasında banka genel merkezini gezen bakanlara sembolik hesap kartları takdim etti.