Son dakika haberleri... Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi

08.04.2021 14:25
Son dakika haberleri... Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi, System.String[]

Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini belirterek, "YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini belirterek, "YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık." dedi.

Bayraktar, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Sektörünün Dönüşümü" başlıklı çevrim içi toplantıda, Türkiye'nin enerji sektöründe son 20 yılda arz güvenliği, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik konusunda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Elektrik kurulu gücünün 100 bin megavata yaklaştığını anımsatan Bayraktar, sektörün yeni bir döneme evrildiğini ve bu dönemde farklı zorlukların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin bu dönemde de yeni bir başarı hikayesi yazması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sektörün yapısına ve dinamizmine baktığımızda bu dönemde yeşil ekonomiye geçişi de başaracağız. Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve arz güvenliğini birlikte götürebilmek için yoğun bir çaba içinde. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının yeni raporuna göre, Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl İngiltere'yi geçerek dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi. Bunlar büyük bir mücadele ve milyarlarca dolarlık yatırımla oluyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sadece geçen yıl 6 milyar dolar, yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sağladık. YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık."

Bayraktar, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nda adil bir şekilde konumlandırılmadığını ve bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Doğal gaz piyasasında dönüşüm yılı

Bayraktar, enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin önemli bir yer tutacağını belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ilk olarak 2023'te kullanılmaya başlandıktan sonra Türkiye 2025-2026'da yıllık 15-16 milyar metreküplük kendi doğal gazını kullanabilecek. Burası daha yüksek bir potansiyeli de içinde barındıran bir bölge." diye konuştu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide daha büyük hedefler gerçekleştirebilmesi için daha esnek şartlarda çalışabilen gaz santrallerine ihtiyacı olduğunu aktaran Bayraktar, "Bugün Türkiye'deki gaz santralleri ciddi bir sıkıntı içindeler. Daha ucuz gaz verebilirsek, bu santraller daha fazla çalışabilecek ve biz daha fazla yenilenebilir kaynağı sisteme sokabileceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir gaz devrimiyle hedeflerine ulaşması söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'ndeki doğal gaz piyasasına yönelik hedeflere de değinerek, doğal gaz sektörünün dönüşümüyle ilgili ciddi bir çalışma içinde olduklarını ve 2021'in bu anlamda bir dönüşüm yılı olmasını umduğunu belirtti.

Bu yıl Türkiye'nin uzun vadeli doğal gaz kontratlarının önemli kısmının süresinin dolduğunu anımsatan Bayraktar, "Kontratlar, bu dönüşümün önündeki en önemli engellerden biri. Dolayısıyla, elektrikte yaptığımız gibi doğal gazda da bu yıl bu dönüşümü yapabilirsek, önemli bir aşamayı geçeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çözümler yeşil dönüşümle ilerlemeli"

TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin, ekonomide enerji yoğunluğunun azaltılmasında ve karbon emisyonunun asgari seviyeye indirilmesinde etkili araç olarak Türkiye'ye has Emisyon Ticaret Sistemi'nin hayata geçirilmesini önemli bulduklarını dile getirdi.

Özyeğin, böyle bir sistemin özel sektörün yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağını ifade ederek, "Türkiye olarak Akdeniz havzasında yer alıyoruz, bu havza iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri. Bu anlamda çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlar için çözümlerin, yeşil ekonomik dönüşümle ilerlemesi önemli." dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da sürdürülebilir kalkınma konusunun iş dünyasının dikkate alması gerektiği bir inisiyatif haline dönüştüğünü söyledi.

Ebiçlioğlu, karbon nötr ekonomiye katkı sağlamak için enerji verimliliği yüksek ürünler üretmek noktasında Türk iş dünyasının önemli adımlar attığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesinde dünyada 12. sıraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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