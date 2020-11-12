Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede çalışan kamu çalışanlarına maske, maske aparatı, dezenfektan ve çantadan oluşan hijyen seti dağıttı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren belediye olarak önlem aldıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu çalışanlarına hijyen seti dağıttıklarını kaydeden Okumuş, "Her geçen gün önlemleri arttırdığımız ilçemizde, vatandaşlarımızdan istirhamımız, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları yönündedir. Sabırlı olacağız. Bu salgını en kısa sürede atlatıp, güzel günleri beraber göreceğimize inancımız tamdır. İlçemizdeki tüm kamu kurum amirlerimize, müdür ve çalışanlarımıza dezenfektan seti dağıtımını gerçekleştirdik. İçerisinde maske, kolonya, dezenfektan ve anti bakteriyel ıslak mendillerden oluşan hijyen setlerinin dağıtımları programlar dahilinde belirli günlerde devam edecektir. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan hijyen seti dağıtımında maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili uyarılarda bulunuldu.