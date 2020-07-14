Son dakika haberleri... "TÜRKVET mobil" ile kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... "TÜRKVET mobil" ile kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek

Son dakika ekonomi haberi: Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygul aması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygul aması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek.

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Kurban Bayramı yaklaşırken yeni tip koronavürs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için teknolojiyi ön plana çıkaran Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok uygulamayı da vatandaşların kullanımına sunuyor.

Geçen yıllarda tüketiciler için bir Avrupa Birliği projesi olan Hayvan Sağlığı ve Refahı (HaySag) mobil uygulamasını kullanımına sunan Bakanlık, şimdi ise temmuz ayı itibarıyla Bakanlıkça yeni geliştirilen TÜRKVET mobil uygulamasını vatandaşın kullanımına açtı.

Bu mobil uygulama sayesinde sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpe numarasını girerek sorgulama yapan vatandaşlar, alacakları kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" ile ilgili bilgileri anlık öğrenebilecek.

Cep telefonlarına indirebilen TÜRKVET mobil uygulamasıyla yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait kayıtları takip edebilmesi ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması ile kurum iş yükünün de hafifletilmesi hedefleniyor.

Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının temmuz ayında uygulamaya koyduğu TÜRKVET mobil uygulamasını anlattı.

Kurbanlığın hayat hikayesini cep telefonundan öğrenme imkanı

Eskiden hayvan alacak vatandaşların HaySag mobil uygulamasını kullandığını belirten Çiftgül, "Bakanlık bu uygulamayı daha da geliştirip ileri götürerek TÜRKVET mobili devreye koydu. Böylece içerisinde hayvanın hayat hikayesi olan, aşılama çalışmalarını ve hayvana ait bilgileri gösteren uygulama oldu." dedi.

Çiftgül, vatandaşların cep telefonlarına TÜRKVET mobil uygulamasını indirip kullanabileceklerini aktardı.

Satın alınacak kurbanlık hayvanın küpe numarasının mobil uygulamaya yazılmasıyla hayvanın tüm bilgilerinin ekrana yansıyacağını anlatan Çiftgül, "Vatandaşlar, hayvanın küpe numarasını TÜRKVET mobil uygulamasından sorgulatarak doğduğu tarihten bugüne kadar yapılan aşılama çalışmalarını, doğurduğu hayvan sayısı ve kurbanlık olup olmayacağını TÜRKVET'in mobil veya HaySag'ın uygulaması ile öğrenebilir." diye konuştu.

Uygulamayla kurbanlığın sevke uygun olup olmadığı da öğrenilebilecek

Erhan Çiftgül, TÜRKVET mobil uygulamasıyla hayvanın sevk edilme durumunun da öğrenilebildiğine işaret ederek, bu uygulamanın alıcı ve satıcının Türkiye'nin dört bir yanına götüreceği hayvanın sevke uygunluğunu da öğrenebilmesine imkan sağladığını aktardı.

Söz konusu uygulamanın hem hayvan alıcısına hem de satıcısına birçok açıdan fayda sunduğuna dikkati çeken Çiftgül, "TÜRKVET uygulamasıyla vatandaşlar, küpe numarasından sorgulattığı hayvanın dişi ise anne olup olmadığı, en son ne zaman doğurduğu, yaklaşan ve sonraki tahmini doğum tarihi gibi durumları kolaylıkla görebilecek." dedi.

Bakanlığın geliştirdiği TÜRKVET mobil uygulaması, Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yüklenerek kullanılabilecek.

Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... 'TÜRKVET mobil' ile kurbanlıkların bilgileri cep telefonlarına gelecek - Son Dakika Ekonomi
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