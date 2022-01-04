Üye Girişi
Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

04.01.2022 11:18
Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Kalecik Mahallesi Kılıf Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını
Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını

YORUMLAR
500

Yangın, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını - Son Dakika


Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü         
11:23
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi         
11:12
Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam! Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!         
11:06
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:13 Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü
11:13 Vicdansızlığın su kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:48 Galatasaray'ın iki futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
10:37 ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı
10:35 Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tuşba'da ev yangını - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement