İZMİR'in Bornova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Şahin Tepesi mevkisine giden, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyerek yanlarından ayrılan Yunus E.Y. (22), geri dönmedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelerek arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, bir sonuç alamadı. Makilik alandan düşen ve ufak sıyrıklar ile yaralandığı öğrenilen Yunus E.Y., evinde bulundu.

İddiaya göre, Yunus E.Y. ve iki arkadaşı 09 YE 527 plakalı otomobil ile Şahin Tepesi mevkisine geldi. Burada bir süre arkadaşlarıyla vakit geçiren Yunus E.Y., tuvalet ihtiyacını gidermek için arabadan inerek makilik alana gitti. Yunus E.Y.'nin geri dönmemesi üzerine endişelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sağanağın da etkili olduğu bölgede Yunus E.Y.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, aramalar sonuç vermedi.

EVİNDE BULUNDU

Öte yandan, olayın ardından makilik alandan düşen ve ufak sıyrıklar ile yaralandığı öğrenilen Yunus E.Y.'nin evinde olduğu öğrenildi.