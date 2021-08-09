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Son dakika haberleri | Tuz Dağı'nın turizme kazandırılan mağaraları sağlık için de kullanılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tuz Dağı'nın turizme kazandırılan mağaraları sağlık için de kullanılacak

09.08.2021 10:56
Son dakika haberleri | Tuz Dağı'nın turizme kazandırılan mağaraları sağlık için de kullanılacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İran-Ermenistan ve Nahçıvan sınırındaki Iğdır'da yer alan Tuz Dağı'nın içinde bulunan tuz mağaraları ve Tuz Terapi Merkezi, sağlık turizmi başta olmak üzere bölge turizmine ivme katacak.

İran- Ermenistan ve Nahçıvan sınırındaki Iğdır'da yer alan Tuz Dağı'nın içinde bulunan tuz mağaraları ve Tuz Terapi Merkezi, sağlık turizmi başta olmak üzere bölge turizmine ivme katacak.

Kentin Tuzluca ilçesinde bulunan ve uzun yıllar Doğu Anadolu bölgesinin sofralık, sanayi ve karla mücadelede kullanılan tuzunun çıkarıldığı Tuz Dağı'nın turizme kazandırılması amacıyla Iğdır Valiliği öncülüğünde Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Tuzluca Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Tuz çıkarma işlemleri sırasında açılan adeta örümcek ağı gibi mağaralar, yapılan altyapı, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve sosyal alan çalışmaları ile cazibe merkezi haline getirildi.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği kabul edilen tuz mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların sonunda bölgenin Tuz Terapi Merkezi olarak yurt içi ve yurt dışına hizmet vermesi amaçlanıyor. Mağaralarda yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen terapi merkezi şimdiden bölgenin en fazla ziyaret edilen turistik alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, projenin 2019 yılında hayata geçirildiğini ve yarısının tamamlandığını, asıl amaç olan Tuz Terapi Merkezinin bitirilmesi için Iğdır Valiliğinin öncülüğünde el birliğiyle çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

"Mağarada vakit geçirenler gece mışıl mışıl uyuyor"

Vatandaşların terapi merkezine ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Çiğdem, şunları belirtti:

"Aslında mağaramız daha tam anlamıyla tuz terapi merkezi haline gelip kullanıma açılmış değil ancak yoğun talep neticesinde ziyarete açtık, vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Burada şu an 8 bireysel tuz terapi odamız, 1 toplu terapi odamız var ve galeri boşluklarımız, ışıklandırma, altyapı sistemimizle mağaralarımıza bir güzellik kazandırmaya çalıştık."Mağaralarda içi 12 bin, dış zemini 10 bin olmak üzere toplamda 22 bin metrekarelik bir alan tuz terapi merkezi olarak kullanılacak. Özellikle akciğer ve solunum yollarıyla ilgili rahatsızlığı olan vatandaşlarımız mağaralarımızda vakit geçirdiklerinde o gece rahat uyuduklarını söylüyor, bize geri dönüşleri bu yönde."

-"Olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Projesinde yarıya gelinen terapi merkezinin bölge için önemli bir turizm ve etkinlik merkezi olacağının altını çizen Çiğdem, mağaralarda zeminde çakıl gibi görünen taşların bile tuz olduğunu söyleyerek, "Bu tuzların ezilmesiyle oluşan mağara içerisindeki negatif iyonları nefes yoluyla soluduğumuzda akciğer ve solunum rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızı rahatlattığı yönünde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Buradaki asıl amacımız bölgeyi sağlık turizmi açısından planlamak." dedi.

Mağaraya daha önce gelenlerin de sağlık için faydasını gördüklerini aktardıklarını ifade ederek, "Hala sağlık için gelen vatandaşlarımız var. İnşallah 2022'nin yaz döneminde çok daha farklı bir mağara konsepti olacak. Mağara içerisinde sosyal alanları biraz daha genişletmek istiyoruz, terapi odalarımızı daha müreffeh bir hale getireceğiz. İçeride kafeterya hizmeti, sosyal alanlar ile çocuk oyun parklarının yanı sıra bir de konferans salonu olacak. Burası güzel bir etkinlik merkezi olarak kullanılacak." sözlerine yer verdi.

Toros Dağları, Ermenistan, Iğdır, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tuz Dağı'nın turizme kazandırılan mağaraları sağlık için de kullanılacak - Son Dakika


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