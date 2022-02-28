Tuz Gölü'nün kulaklı orman baykuşları doğal ortamında görüntülendi - Son Dakika

Tuz Gölü'nün sakin kıyılarındaki ağaçlarda konaklayan kulaklı orman baykuşları, doğal ortamında görüntülendi.

Dünyanın üç doğal tuz gölünden biri olan havza, doğal güzelliklerinin yanı sıra barındırdığı canlı türleriyle de ziyaretçilerini ve yaban hayatı gözlemcilerini hayran bırakıyor.

Genellikle flamingoların yaşam alanı olarak bilinen göl, birçok canlıyla beraber kulaklı orman baykuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlikede olduğu için dünyanın bazı bölgelerinde koruma altına alınan, yaşam alanı ormanlar olmasına rağmen Tuz Gölü çevresinde de kolonileşen kulaklı orman baykuşları, güvenli hissettikleri bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Aksaray ve Ankara'nın kesişimindeki Tuz Gölü'nün, yerleşim alanlarına uzak, sakin kıyılarındaki az sayıda ağaç, gece avı için dinlenen kulaklı orman baykuşlarının gündüz kamuflajı oluyor.

Gölü çevreleyen arazi ve tarlalarda, besin zincirindeki kemirgen, böcek ve küçük kuşları avlamak için günün son ışıklarının kaybolmasını bekleyen baykuşlar, doğal ortamında görüntülendi.

Göğsü dikine, kahverengi çizgili, omuz başlarında siyahımsı leke bulunan kulaklı orman baykuşları, heybetli ve ürkütücü duruşu, turuncuya çalan gözleri, 1 metreye yaklaşan kanat açıklığıyla dikkati çekiyor.

"Yırtıcı kuşlardır ancak insana zarar vermezler"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında kuş bilimci olarak görev yapan Prof. Dr. Musa Dikmenli, AA muhabirine, kulaklı orman baykuşlarının Türkiye'nin önemli baykuş çeşitlerinden olduğunu söyledi.

Kulaklı orman baykuşlarıyla özellikle Tuz Gölü civarında, Cihanbeyli, Kulu ve Ilgın ilçeleri çevresinde yaygın olarak karşılaştıklarını ifade eden Dikmenli, "Özellikle iklim ve arazi şartları yaşamalarına elverişli olduğu için Tuz Gölü çevresinde kulaklı orman baykuşlarına sık rastlıyoruz. Daha çok küçük memelilerle, tarla fareleriyle beslenirler. Habitatları bu bölgelerdir, yoğun olarak buralarda yaşarlar. Yırtıcı kuşlardır ancak insana zarar vermezler." diye konuştu.