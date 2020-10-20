Son dakika haberleri! Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Kuzeyboru imzası - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük yatırımlarından biri olan BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde, Kuzeyboru firması tarafından üretilen borular kullanılıyor. Kuzeyboru Şantiye Mühendisi Kazım Ekin, "Tu¨rkiye'nin en o¨nemli projelerinden birisinde var olmak ve buraya çelik takviyeli koruge borularımızı getirmek bizim için değerli bir is¸" dedi.

BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altında, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak.

Ülkenin en büyük yatırımlarından biri olan doğal gaz depolama tesisinde ise Aksaraylı firma olan Kuzeyboru tarafından üretilen borular kullanılıyor. C¸alıs¸maları yerinde inceleyen Kuzeyboru Şantiye Mühendisi Kazım Ekin, önemli bir projede kendi ürettikleri ürünlerin kullanılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Ekin, şunları söyledi:

"Tu¨rkiye'nin en o¨nemli projelerinden birisinde var olmak ve buraya çelik takviyeli koruge borularımızı getirmek bizim ic¸in degˆerli bir is¸. U¨retimini yapmıs¸ oldugˆumuz spiral sarımlı çelik takviyeli koruge boruda yu¨ksek teknik bilgimiz, tecru¨bemiz ve u¨retim hızımız Kuzeyboru'nun bu bu¨yu¨k projede tercih edilmesini sagˆlamıs¸tır. Bu projeyle u¨lkemizde o¨zellikle talebin arttıgˆı kıs¸ aylarında, gelen kaynaklarda yas¸anabilecek aksamaları ortadan kaldıracak. Biz de Kuzeyboru olarak u¨lkemizin bo¨yle degˆerli projelerinde Kuzeyboru markasının tercih edilmesinden dolayı mutlu ve gururluyuz."

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