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Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada

11.11.2021 10:02

Son dakika haberi... Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı.

Tuzla'da trafik ışıklarında dönüş yapan otomobille, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile oğlu ölürken, 3 kişi yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da Formula1 yolu üzerinde Salkım Sokak girişinde saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada, iddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktadan dönüş yapan Faruk Türk'ün kullandığı 34 BJC515 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada sürücüler Faruk Türk ile Ali Çığlı'nın yanı sıra otomobillerde bulunan Talha Türk, Can Akça ve Yiğit Reha Akan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Talha Türk ile babası Faruk Türk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Faruk Türk'ün kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek dönüş yapmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde seyir halindeki Ali Çığlı'nın kullandığı otomobilin süratle çarptığı görülüyor.

Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada

Faruk Türk, Otomobil, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tuzla'da baba ve oğulun öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika


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