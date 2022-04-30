Son dakika haberleri! Tuzla'da boya fabrikasındaki yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği ve 15 kişinin hafif yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve bir çalışan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayi sitesindeki fabrikada çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.U.B. ile çalışan O.D. gözaltına alındı.

M.U.B, sorgusunda, iş yeri ruhsatı talebinde bulunduğunu kaydetti. Yapılan araştırmada ise ruhsat almak için herhangi bir başvuru olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.U.B. ve O.D, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.D savcılıkta verdiği ifadede, 7 yıldır yangının çıktığı firmanın Ar-Ge bölümünde kimyager olarak çalıştığını, yangının yaşandığı fabrika binasının başka bir bölümünde işe yeni başlayanlara oryantasyon eğitimlerini verdiğini anlattı.

Olay günü 35 numaradaki fabrikada çalışmakta olduğu sırada bir anda patlama sesi duyduğunu belirten O.D, "Sesin geldiği tarafa koştum. M.U.B'nin annesini oradan çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık 1-2 dakika sonra ikinci patlama meydana geldi. Patlamanın neden meydana geldiğini bilmiyorum. Ben imalat bölümünde çalışmadığım için kazanın neden olduğuyla ilgili bilgi sahibi olamadım. Dosyada bulunan kolluk evrakında fabrikanın mesul müdürü olduğum yazılmaktaysa da benim bu şekilde bir yetkim ve görevim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı bölümde çalışan ya da hayatını kaybeden işçilerin amiri olmadığını söyleyen O.D, şirket adına herhangi bir imza yetkisi bulunmadığını, şirkette iş güvenliği konusunda da yetkisi olmadığını, tek yetkilinin diğer şüpheli M.U.B. olduğunu kaydetti.

Şüpheli O.D, çalışan sıfatı dışında başka bir sorumluluğu bulunmadığını söyleyerek, hakkında takipsizlik kararı verilmesini istedi.

"Ruhsat olmadan bu olay meydana geldi"

Fabrikanın sahibi M.U.B. ise "organik peroksit" işini baba mesleği olması nedeniyle 20 yıldır bildiğini, olayın yaşandığı fabrika binasına 2021 yılının sonbaharında taşındıklarını anlattı.

Her işletmede olduğu gibi burada da ruhsat alınması gerektiğini belirten M.U.B, "Ancak, kimyasal firma olduğu için işlemler biraz farklı devam eder. Daha önceki iş yerine ruhsat için müracaat etmiştik. Ancak, ruhsat alamadan taşındığımız için ve her taşınmada tekrar ruhsat alınması gerektiği için tekrar müracaatlarımızı yaptık. Ruhsat olmadan bu olay meydana geldi." dedi.

İkitelli'de 2012-2014 arasında aynı firma adı altında bu işi yaptığını ve orada ruhsatının olduğunu dile getiren şüpheli, olayın meydana geldiği yerde taşındıkları günden beri üretim yaptıklarını, en son üretimin geçen salı günü olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı gün üretim yapılmadığını anlatan şüpheli, kazanın olduğu gün kendisinin de iş yerinde bulunduğunu, kazanın neden ve nasıl meydana geldiği konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.

Şüpheli M.U.B, "Organik peroksit maddesi üretim aşamasında hidrojen peroksit, metil, etil, keton, dimetil ftalat, poli etikel glikoz 300 maddeleri yarım saatlik süre içinde üretip soğutarak parça parça bekleme tanklarına alıyoruz. İş yerinde bunun dışında madde bulunmuyordu. Ambalajlar vardı. Kazanların ve makinelerin faturaları vardır. Olayın meydana geldiği yerde sadece organik peroksit isimli polyesterin külleşmesini sağlayan maddeyi üretiyorduk." ifadelerini kullandı.

"İlk kiraladığım yer mühürlendi, burası mühürlenmedi"

Şüpheli, daha önce organize sanayi bölgesinde kiraladığı iş yerinin ruhsat müracaatında bulunduktan sonra mühürlendiğini anlattı.

Diğer şüpheli O.D'nin, laboratuvarda kimyager olarak çalıştığını ifade eden M.U.B., O.D'nin vardiya sorumlusu olduğunu söyledi.

Olayda yaşamını yitiren Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney'in üretime yardımcı olduğunu anlatan şüpheli, maktullerin ayrıca ambalajlama işlerine de yardımcı olduklarını, kendisi ile iş yerinde 5 kişinin sabit çalıştığını aktardı.

Şüpheli, tüm önlemleri almasına rağmen bu olayın meydana geldiğini öne sürdü.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Her iki şüpheli, üzerlerine atılı suçlamadan tutuklandı.

Bu arada, iş güvenliği uzmanı İ.G hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Olay

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün saat 13.15'te yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredeki bazı iş yerleri ve ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmüştü.

Yangında, Turgay Tüney (42), Mustafa Öztürk (41) ve Tayfun Aydın'ın (52) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hafif yaralanan 15 işçi ayakta tedavi edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise müfettiş görevlendirilmişti.