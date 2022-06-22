Son dakika haberleri | Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

22.06.2022 18:20
Son dakika haberleri | Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: İstanbul Tuzla'da polyester ve alçıdan hediyelik eşya üretilen atölyede çıkan ve bitişikteki ahır ile binaya da sıçrayan yangın söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da polyester ve alçıdan hediyelik eşya üretilen atölyede çıkan ve bitişikteki ahır ile binaya da sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Mahallesi Kavaklı Sokağı'ndaki hediyelik eşya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede polyester ve tiner bulunması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahır ile üç katlı binaya sıçradı.

Durumu itfaiyeye bildiren ev sahipleri, kendilerini dışarıya atarak hayvanları kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Atölye ve ahır kullanılamaz hale gelirken üç katlı binada da büyük çapta hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tuzla'da hediyelik eşya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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