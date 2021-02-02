Son dakika haberleri! Tuzla'da maske denetiminde polise mukavemet eden kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tuzla'da maske denetiminde polise mukavemet eden kişinin yargılanmasına başlandı

02.02.2021 13:59
Son dakika haberleri! Tuzla'da maske denetiminde polise mukavemet eden kişinin yargılanmasına başlandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Tuzla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulduğu sırada polise mukavemette bulunan ve "bana teşkilatın numarasını verin" dediği görüntülerle gündeme gelen kişinin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis...

Tuzla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulduğu sırada polise mukavemette bulunan ve "bana teşkilatın numarasını verin" dediği görüntülerle gündeme gelen kişinin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cihan Aksu katılmadı. Müşteki polis memurları M.A, H.O. ve Ö.A. ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müşteki M. A, Tuzla'da Devriye Ekipler Amirliği'nde grup amiri olarak görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay günü maske ve sosyal mesafe uygulaması ile ilgili görev yapıyorduk. Sanık motosikletin üzerinde yavaşça yanımıza yaklaştı. Maskesinin olmadığını gördük. 'Masken nerede?' diye sorduk. 'Maskem var ya işte' diyerek boğazlığını gösterdi ve yukarı çekip indirdi. Ayrıca 'ben motorun üzerindeyim takmak zorunda değilim' dedi. Ben de idari işlem yapacağımı belirterek kimliğini istedim. 'Vermiyorum kimliğimi' dedi. Ben de sanığa kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu, yoksa zor kullanma yetkimizin bulunduğunu söyledim."

Sanık Cihan Aksu'nun bunun üzerine kendilerine "zor kullanın hadi görüşürüz" dediğini aktaran müşteki M.A, "Sanığı motosikletten aşağı indirirken bize direndi. Biz de kendisini alıp duvarın kenarına götürdük. Daha sonra arkadaşlar kendisini sakinleştirdi. Kimliğini verdi ve biz de idari işlem uyguladık. Ancak sanık idari işlem uygulamadan önce telefonda konuştuğu bir kişiye 'bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' dedi. Ben de kendisine 'hangi teşkilattansın?' diye sordum ama cevap vermedi." şeklinde konuştu.

Diğer polis memuru H.O. ise, sanığın kendisine yöneltilen "hangi teşkilattansın?" sorusuna "siz az sonra göreceksiniz" şeklinde yanıt verdiğini duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine mahkeme hakiminin, "sizi daha sonra arayan oldu mu?" diye sorduğu polis memuru H.O. ise "hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan, 3 polis memuru sanıktan şahsi olarak şikayetlerinin bulunmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Cihan Aksu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cami Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında motosiklet sürücüsü Cihan Aksu'nun maske takmadığı için görevli memurlarca idari işlem yapılmak üzere durdurulduğu belirtiliyor.

Sanık Aksu'nun kimlik istenilmesine rağmen vermeyeceğini söylediği aktarılan iddianamede, polis memurlarının zor kullanacağı uyarısı yaptıkları, sanık Aksu'nun da memurların görevlerini engelleme maksatlı "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin." şeklinde tehditte bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Aksu'nun olayın devamında kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklinde sözlerle tehdit etmek suretiyle birden fazla memura görevini yaptırmamak için direndiği ifade ediliyor.

Sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Polis Memuru, Mahkeme, Polis, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tuzla'da maske denetiminde polise mukavemet eden kişinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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