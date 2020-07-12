Son dakika haberleri... TUZLA'DA OTLUK ALANDA YANGIN
Son dakika haberi... Yangına helikopterle de müdahale ediliyorHaber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)Tuzla'da Orhanlı Kurtköy Yanyolu yanındaki otluk alanda yangın çıktı.
Yangına helikopterle de müdahale ediliyor
Haber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)
Tuzla'da Orhanlı Kurtköy Yanyolu yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevlere itfaiye ekipleri ile birlikte yangına söndürme helikopteri de müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:00 Kaynak: DHA
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