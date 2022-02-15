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TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

15.02.2022 18:05

TUZLA'da bulunan plastik üretim fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TUZLA'da bulunan plastik üretim fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken iş yerinden çıkan dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Tuzla Anadolu Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan plastik üretim fabrikasında çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. İş yerinden yükselen dumanlar ve patlama sesleri çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

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Patlama, İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA PLASTİK ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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