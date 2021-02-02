Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın( - Son Dakika
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Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(

02.02.2021 01:45
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(

TUZLA Aydınlı Mahallesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında iki araç ve bir bina hasar gördü.

TUZLA Aydınlı Mahallesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında iki araç ve bir bina hasar gördü. Patlama sebebiyle alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken binada bulunan 6 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Üç katlı binanın ikinci katına kadar ulaşan alevler dairelerde ve giriş katta bulunan iş yerinde hasara sebep oldu.

6 KİŞİ İFTAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Patlamanın etkisiyle binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edilirken bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler sokağa gelen doğalgazı hattını keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri tekrar patlama olma ihtimali sebebiyle sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırmak için anons yaptı.

BALKONDAN ATLADIKPatlama sonrası panikle birinci kattan atlayan Emre Akyasan da, "Birden bir bağrışma oldu. Kapının önünde plastikler yanmış. Herhalde birisi yakmış. Yağmurlu havada sigaradan yanacak bir şey değil. Ondan sonra doğalgaz patlaması oldu. Apar topar çıktık evden. Balkondan atladık. İtfaiye geldi. Kalp rahatsızlığı olan bir komşumuz vardı ikinci katta. O etkilenmiş. Onun haricinde onun oğlu etkilendi. Onun haricinde ufak tefek sıyrıklar oldu. Birinci kattan atlayınca demire vurdum ayağımı, ufak bir sıyrık oluştu." ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın(
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Doğalgaz, İtfaiye, Tuzla, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da doğalgaz patlaması sonrası yangın( - Son Dakika


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