Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi - Son Dakika

Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi

14.10.2020 11:38
Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi, System.String[]

TUZLA'da bir tekel bayisine düzenlenen polis baskınında farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre etil alkol ele geçirildi.

TUZLA'da bir tekel bayisine düzenlenen polis baskınında farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre etil alkol ele geçirildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bir tekel bayisine yasadışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı. Polis ekipleri dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan tekel bayiine baskın düzenledi. İş yerinden yapılan inceleme ve aramalarda farklı markalara ait, bandrolsüz bir litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasadışı etil alkol ele geçirdi. İşyeri sahibi Mehmet Ö.  gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi
Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi
Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi

Emniyet Müdürlüğü, Tuzla, Alkol, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da tekel bayisine polis baskını: 811 litre etil alkol ele geçirdi - Son Dakika

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