Son dakika haberleri: Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tuzla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor.

Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizleyerek güvenli seyahat imkanı sağlıyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerinin beklediği kapalı alanlar da bu kapsamda dezenfekte ediliyor. Bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağı gibi beş noktada dezenfekte işlemi yapıldı.