Tuzla Orhanlı gişeler çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Orhanlı gişeler çıkışı Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde İ.K. idaresindeki 34 FK 7577 plakalı tırla İ.İ. yönetimindeki 34 SZ 7576 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada kamyonda bulunan 2 kişiyle tır sürücüsü yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu arttı.
Kaynak: AA
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