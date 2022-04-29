Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü

29.04.2022 15:10

Son dakika gündem haberi: TUZLA Kaymakamı Ali Akça Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

TUZLA Kaymakamı Ali Akça Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akça 3 kişinin yangın yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. 

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla'da patlama meydana gelen fabrikada inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldı. Akça daha sonra patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akça, "Acı bir durum. Saat 13.15 civarlarında boya vernik işiyle uğraşan sanayicilerimizin bulunduğu bir sitede yangın meydana geliyor. Yangın neticesinde seri bir şekilde itfaiye görevlilerimiz, ambulans, güvenlik görevlilerimiz konuyla alakalı müdahaleye başladılar. 9 vatandaşımız  hafif şekilde  yaralı idi. Sağlıkçılarımız, 9 vatandaşımıza müdahale etti. Ancak 3 vatandaşımız maalesef yangın yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kimlikleri belli bizde var" dedi.Akça yangının çıkış nedeni ile ilgili soruya "Tabii yangın malumunuz  boya vernik olunca büyük ihtimal itfaiye raporu açıklandığında belli olacak bir husus. Ama boya vernik yangını akla getiren kavramlar" diye konuştu.


Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü
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Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor Tuzla'da patlamanın ardından yanan fabrikada 7 kişi yaralandı, 3 kişiden haber alınamıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü - Son Dakika
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