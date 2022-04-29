Son dakika haberi! Tuzla Kaymakamı Akça: Patlamada 3 kişi öldü - Son Dakika

TUZLA Kaymakamı Ali Akça Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akça 3 kişinin yangın yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla'da patlama meydana gelen fabrikada inceleme yaptı. Yetkililerden bilgi aldı. Akça daha sonra patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Akça, "Acı bir durum. Saat 13.15 civarlarında boya vernik işiyle uğraşan sanayicilerimizin bulunduğu bir sitede yangın meydana geliyor. Yangın neticesinde seri bir şekilde itfaiye görevlilerimiz, ambulans, güvenlik görevlilerimiz konuyla alakalı müdahaleye başladılar. 9 vatandaşımız hafif şekilde yaralı idi. Sağlıkçılarımız, 9 vatandaşımıza müdahale etti. Ancak 3 vatandaşımız maalesef yangın yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kimlikleri belli bizde var" dedi.Akça yangının çıkış nedeni ile ilgili soruya "Tabii yangın malumunuz boya vernik olunca büyük ihtimal itfaiye raporu açıklandığında belli olacak bir husus. Ama boya vernik yangını akla getiren kavramlar" diye konuştu.