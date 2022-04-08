Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

08.04.2022 12:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUZLA Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

TUZLA Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. 41. Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü'nde bulunan mühimmat deposunda henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı. İstanbul'un birçok noktasında duyulan patlama sesleri endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken yangında yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN

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Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın! MSB'den açıklama geldi: Ölü ya da yaralı yok Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın! MSB'den açıklama geldi: Ölü ya da yaralı yok

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TUZLA PİYADE OKULU'NDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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