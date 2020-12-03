Televizyon platformundan yeni yılda yeni içerikler - Son Dakika

Televizyon platformundan yeni yılda yeni içerikler

03.12.2020 12:01
Televizyon platformundan yeni yılda yeni içerikler, System.String[]

Televizyon platformu TV+, yılın son ayında da birçok yeni dizi ve belgeseli seyirciyle buluşturduğunu bildirdi.

Televizyon platformu TV+, yılın son ayında da birçok yeni dizi ve belgeseli seyirciyle buluşturduğunu bildirdi. 'Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj' ve 'Lennon'ın Son Haftası' belgesellerinin yanı sıra 'Partisan' dizisi ilk kez TV+'ta yayınlanacak.

Televizyon platformu TV+ kasım ayında yüzde 9'luk bir izlenme artışı yaşadığını ve en çok izlene şehirlerin ise İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Gaziantep, Mersin, Bursa, Diyarbakır ve Kayseri olduğu belirtildi. Geçen ay TV+'ta en çok izlenen içerikler arasında ise büyük ilgi gören süper kahraman filmi 'Aquaman', Amerikan psikolojik korku filmi 'Ölümcül Labirent', çekimleri Amerika ve Türkiye'de gerçekleşen romantik dram 'Deniz Seviyesi', 2015 Cannes Film Festivali'nde Cinéma de la Plage programının bir parçası olarak gösterilen Kanadalı suç gerilim filmi 'Rehineler' ve Amerikalı şarkıcı ve aktris Whitney Houston'ı anlatan 2018 belgesel filmi 'Whitney' yer aldı.

"ÜNLÜ YAPIMLARI SEYİRCİLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Televizyon platformu TV+ edinilen bilgilere göre,

" TV+, dünyaca ünlü yapımları seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Canneseries dizi festivalinden en iyi dizi ödülüyle dönen İsveç yapımı mini dizi 'Partisan', efsanevi müzisyen John Lennon'ın ölümünden önceki son röportajı üzerinden ilerleyen belgesel 'Lennon'ın Son Haftası' ve 1995 yılında BBC'de yayınlanan Prenses Diana'nın sansasyonel röportajına   odaklanan belgesel 'Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj' ilk kez Aralık ayında TV+'ta yayınlanacak. TV+, aynı zamanda dünyaca ünlü platformlarda yayınlanan içerikleri de yelpazesine ekliyor. Aralık ayında TV+'a yeni eklenen diziler arasında Britanya-İrlanda dönemi suç televizyonu draması 'Miss Scarlet and the Duke' ve dört çocuklu yalnız bir kadının yaşadığı paranormal olayları konu alan 'The Enfield Haunting' yer alıyor."

"TV+ ÇOCUKLARI DA UNUTMADI"

TV+'dan yapılan açıklamalar şu şekilde devam etti:  "TV+'ın Aralık ayında listesine eklediği filmler arasında Christopher Nolan'ın merakla beklenen 2020 yapımı filmi 'Tenet', Darin Scott tarafından yönetilen Amerikan bilim kurgu korku filmi 'Deep Blue Sea 2', hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan 'I Kill Giants', ilk gösterimini 2018'de Locarno Film Festivali'nde gerçekleştiren Türk yapımı 'Sibel' yer alıyor. Ayrıca dünyaca ünlü Sherlock Holmes oyuncularının başrollerini paylaştığı komedi filmi 'Holmes & Watson', romandan uyarlanan ve kara film unsurları barındıran gerilim filmi 'The Bad See', tedavi edilemez bir hastalıktan tedavi edilen genç kızının gerçek hikayesini anlatan Amerikan filmi 'Miracles from heaven' ve DC Comics ve Lego markalarına dayanan bir süper kahraman aksiyon-macera komedisi 'Lego Dc Comics Super Heroes: The Flash' da Aralık ayında kategoriye eklenen filmler arasında yer alıyor. Çocukları da unutmayan TV+, bu ay 9Go'da prömiyeri yapılan Nine Network için geliştirilmiş bir Avustralya-İtalyan animasyon televizyon dizisi 'Berry Bees', Türkiye'de izlenme rekoru kıran çizgi dizilerden olan 'Oscar Oasis' ve macerapereset bir koalanın hayatını konu alan 'Blinky Bill' çizgi filmlerini yayına aldı."


Televizyon platformundan yeni yılda yeni içerikler

Belgesel, Aralık, Film, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Televizyon platformundan yeni yılda yeni içerikler - Son Dakika


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