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TYB'nin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı - Son Dakika

TYB'nin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

01.01.2022 12:56

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserler düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazanan isim ve eserler düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce camiasında 2021'de meydana gelen gelişmeleri takip eden TYB, değerlendirme sürecinin ardından ödüle layık isim ve eserleri belirledi.

Ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2022'nin, Kovid-19 salgınının bittiği, Türkiye'de ve dünyada huzur, barış ve sağlığın hakim olduğu bir yıl olarak geçirilmesini temenni etti.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin 43 yıllık geçmişe sahip TYB'nin en önemli faaliyetlerinden olduğunu belirten Arıcan, TYB'nin edebiyat, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Arıcan, her geçen yıl daha da güçlenen Türk edebiyatını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini belirterek bu çalışmaya ilk olarak Türkiye'ye kültürel yakınlığı bulunan ülkeler ile Türk devletleriyle başlanabileceğini ifade etti.

Yazın dünyasının her bir kategorisinde yıllar geçtikçe kalite ve liyakatin arttığını bildiren Arıcan, bundan dolayı ödül verilecek kişi ve eserlerin seçiminde zorlandıklarını kaydetti.

Ödül alan isimleri tebrik eden Arıcan, bu isimlerin, aldıkları ödülle birlikte sorumluluklarının arttığına işaret etti. Arıcan basın toplantısında ödüle layık görülen isim ve eserleri açıkladı.

Ödül alan isim ve eserler şöyle:

"Hikaye: Selma Aksoy Türköz - Aynı Yağmur

Şiir: Adem Turan - Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu

Roman: İlknur Demirci - Kumru ve Gölge

Deneme: Selvigül Kandoğmuş Şahin - Arınma Zamanlarına

Fikir: Murat Erol - Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi

Araştırma: Sait Mermer - İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü

İnceleme: Murat Çelik - Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri

Dil: Atilla Şentürk - Osmanlı Şiiri Kılavuzu

Edebi Tenkit: Yılmaz Daşcıoğlu - Akıp Gidenin Cazibesi

Hatıra: Mehmet Kahraman - Ben de Öğretmendim

Gezi: Taha Kılınç - Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye

Şehir Kitapları: Bilal Can - Zaman İçinde Mekan

Tercüme: Ayşe Işın Kirenci - Edith Wharton'dan çeviri: Kısa Öykü ve Roman Sanatı İçin Klasik Bir Rehber Kurgu Sanatı

Biyografi: Rıfat Yörük - Ensar Ruhlu Muhacir

Çocuk Edebiyatı: Tuğba Coşkuner - Duvarın Ardı - Dünyanın Son İnsanları

Basın/Fıkra: Ergün Diler - Takvim Gazetesi

Dergi: Post Öykü

Türk Müziği: Ender Doğan - Dest-i Kevser

Halk Kültürü: Doğan Kaya - Kültürümüzde Dini ve Cengi Hikayeler

Klasik Sanatlar-Hat: Fatih Özkafa - ya Hazret-i Pir/Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri

Elektronik Yayıncılık: www.kitaphaber.com.tr

TV Belgesel: Tarihin Efsaneleri - TRT

TV Dizi: Kıbrıs: Zafere Doğru - TRT

Sinema: Komşuluk Halleri - Yönetmen: Danis Tanoviç/ TRT Ortak Yapım

Radyo Programı: Doğru Söze Ne Denir? - Semerkand Radyo

Kamu Yayıncılığı: TBMM Yayınları

Özel Yayıncılık: FECR Yayınları

Yayıncılık Özel: İZ Yayıncılık - Büyük Felsefe Lügati Mustafa Namık Çankı, Hazırlayan: Recep Alpyağıl

Üstün Hizmet: Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Necmettin Turinay."

TYB'nin Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri ni kazananlar açıklandı
TYB'nin Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri ni kazananlar açıklandı
TYB'nin Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri ni kazananlar açıklandı

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Edebiyat, Türkiye, Türk, Tyb, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TYB'nin 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazananlar açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TYB'nin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı - Son Dakika
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