Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu - Son Dakika
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Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

10.03.2022 18:10

Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu Kocaeli'de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz, ağaçta asılı halde bulundu.

Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz, ağaçta asılı halde bulundu.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Gölkay Park mevkiinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'in cansız bedeni bir ağaçta asılı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ağaçlık alanda cansız bedeni görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakan Akdeniz'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamını yitiren gencin, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu
Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu

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Üniversite, Çayırköy, Akdeniz, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ağaçta asılı bulundu - Son Dakika


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