Gaziantep merkezli Hatay ve Mersin'de, terör örgütlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bir dizi çalışma yapıldı.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK mensubu 3, terör örgütü DEAŞ mensubu 1, terör örgütü FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli Gaziantep'te gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca Mersin ve Hatay'da PKK/KCK mensubu birer kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 8 şüpheliden FETÖ mensupları F.A. ve E.D, DEAŞ mensubu M.D.İ. ile PKK/KCK mensubu İ.E. ve D.E. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında yaşadığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarttırıldı.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak, Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs'ı provoke etmek amacıyla sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine yönelik adli makamların koordinesinde çalışma yapılmış, planlı ve eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristle mücadele harekatına inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.