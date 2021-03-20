Son dakika haberleri! Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş (2) - Son Dakika

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker, uçakta hayatını kurtardığı Kazakistanlı Bolathan Yerdane bebeği, tedavi altına alındığı Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde ziyaret etti. Doktor vekil, 3 aylık bebeğni tedavisini üstlenen doktorlardan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği; ancak sağlık durumunun iyi olduğu, erken doğuma bağlı sağlık sorunları olduğu öğrenildi.