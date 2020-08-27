Son dakika haberleri... Uçurumdan denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Uçurumdan denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek 70 metrelik uçurumdan denize düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Silivri Boşnak Bahçe mevkiinde bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Behzat Ergin, bahçesinde yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yüksekten deniz kenarına düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet mensupları sevk edildi.

Silivri İtfaiye Amirliğinin bünyesinde bulunan bot ile yaşlı adamın düştüğü yere deniz yoluyla gidildi. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.