Olay, İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.E isimli vatandaş arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturduğu esnada dengesini kaybetmesi neticesinde yuvarlanarak çalılıkların arasına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.E.'yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uçurumun kenarındaki elektrik direğine bağlanılan halat yardımıyla yaklaşık 15 metre aşağıya inen itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak bulunduğu yerden çıkarttı. Kurtarılan M.E. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yaralı Kocaeli Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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