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Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı

03.02.2022 10:49
Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, başkentte dün akşam saatlerinde benzin tankeri patladı.

Patlama nedeniyle çevrede 12 kişinin yaralandığı ve yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

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Patlama, Afrika, Petrol, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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