Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, başkentte dün akşam saatlerinde benzin tankeri patladı.
Patlama nedeniyle çevrede 12 kişinin yaralandığı ve yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sonrası yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Uganda'da petrol tankerinin patlaması sonucu 12 kişi yaralandı - Son Dakika