Son dakika haberleri... Uganda'da polis BM binası önünde gazeteci ve milletvekillerini darbetti: 7 yaralı - Son Dakika

Uganda'da Bobi Wine adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) ofisine yaptığı ziyarete katılan 3 milletvekili ve 4 gazeteci, polisin sert müdahalesi sonucu yaralandı.

Uganda televizyonlarının aktardığı görüntülere göre, Wine'ın Kampala'daki BM İnsan Hakları Ofisinden çıkmasını bekleyen gazeteci ve siyasetçilere, polis bir anda coplarla ve uzun sopalarla saldırdı.

Olayda NBS ve NTV kanalları ile New Vision gazetesinin 4 muhabiri ve 3 milletvekili yaralandı.

Wine'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Birlik Platformunun sözcüsü Joel Ssenyonyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu korkunç. Museveni'nin ordusu ve polisi çıldırdı. BM ofisinin kapısının önünde gazeteci ve milletvekillerine dayak atılmasını hayal edebilir misiniz?" ifadesini kullandı.

Bobi Wine, alıkonulan ve nerede olduğu bilinmeyen destekçileri için BM İnsan Hakları Ofisine dilekçe vermeye gitmişti.

Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçimde hile yapıldığını öne süren ve sonuçları kabul etmediklerini açıklayan Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuş ancak Yüksek Mahkeme yaptığı başvuruyu reddetmişti.