Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı

18.01.2021 15:25
Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı, System.String[]

Son dakika haber... Başkanlık seçiminin yapıldığı Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polisin, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformunun binasını kuşattığı bildirildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı Doğu Afrika ülkesi Uganda'da polisin, ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformunun binasını kuşattığı bildirildi.

Platform Sözcüsü Joel Ssenyonyi, basına yaptığı açıklamada, parti yetkililerinin başkent Kampala'da bulunan parti binasına giriş ve çıkışlarının polis tarafından engellendiğini belirtti.

Başkanlık seçiminde en çok ikinci oyu Robert Kyagulanyi'nin evinde gözaltında olduğunu hatırlatan Ssenyonyi, Kyagulanyi'nin serbest bırakılması amacıyla parti yetkililerinin binada bir araya gelerek hukuki çalışma başlatmak istediklerini aktardı.

Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga ise Kyagulanyi'nin evinin koruma amacıyla ablukaya alındığını öne sürdü.

Uganda'da muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'taki seçimde koltuğunu korudu.

Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu. Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, en büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Bobi Wine olarak da bilinen ve "ev hapsinde" tutulan pop yıldızı Kyagulanyi, evini kuşatan askerlerin, kendisi ve eşinin dışarı çıkmasına izin vermediğini belirtmişti.

Muhalefet, ev hapsinde tutulan Kyagulanyi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan ve kaybeden Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini bildirmişti.

Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Ana muhalefet, Uganda, Afrika, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Mesut Özil, Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı         
15:59
Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak         
15:27
Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada         
15:15
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı         
14:53
Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu         
14:32
Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu         
13:38
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 16:11:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Uganda'da polis, seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin binasına girişi yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei