Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Kasita, ülkenin Kampala-Kigali karayolunda meydana gelen trafik kazasına bir kamyon, bir taksi ve otobüsün karıştığını açıkladı.

Zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın sürücü hatasından kaynaklandığı kaydedildi.