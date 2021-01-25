Uganda'da Yüksek Mahkeme, başkanlık seçimlerini kaybeden muhalif lider Robert Kyagulanyi'yi keyfi şekilde ev hapsinde tutan güvenlik güçlerinin, evin etrafını boşaltmasına hükmetti.

Yüksek Mahkeme Hakimi Michael Elubu, seçimlerin yapıldığı 14 Ocak'tan bu yana Kyagulanyi'yi ev hapsinde tutan polis ve ordu birliklerine konut çevresinden çekilmeleri emrini verdi.

Bobi Wine olarak da bilinen popüler şarkıcı Kyagulanyi'nin avukatlarının yaptığı başvuru üzerine görülen davada, kısıtlamaların hukuksuz olduğu ve kişi hürriyetini engellediği belirtildi.

Kyagulanyi'nin avukatı Anthony Wameri, 20 Ocak'ta Kampala'daki Yüksek Mahkemeye müvekkilinin serbest kalması için başvuruda bulunmuştu.

Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, seçimde oyların yüzde 58,64'ünü, rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Kyagulanyi, seçimde hile yapıldığını öne sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtmişti.

1986'da iktidarı ele geçiren Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri de kazanmıştı.