Son dakika haberleri! Uganda, Somali'ye ek barış gücü askeri gönderdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Uganda, Somali'ye ek barış gücü askeri gönderdi

28.02.2022 11:13
Son dakika haberleri! Uganda, Somali'ye ek barış gücü askeri gönderdi

Bir son dakika haberine göre Uganda, Somali'de güvenliğin sağlanması için görev yapan barış gücü birliklerine ek asker gönderdiğini açıkladı.

Uganda, Somali'de güvenliğin sağlanması için görev yapan barış gücü birliklerine ek asker gönderdiğini açıkladı.

Uganda Ordusu Savunma Kuvvetleri Komutanı General Wilson Mbadi, Somali'deki barış gücüne destek vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Mbadi, eğitimlerini tamamlayan özel birliklerin, Somali'de barış ve istikrarın sağlanması için görev yerlerine ulaştığını belirtti.

Gönderilen askerlerin sayısıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Uganda ordusu, 2 Mart 2021'de, Somali'de barış ve istikrarın sağlanması amacıyla 1000 askerin daha bu ülkede görevlendirileceğini duyurmuştu.

Uganda'nın 6 binden fazla askeri 2007'den beri, Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle mücadeleye destek vermek amacıyla görev yapıyor.

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Uganda, Somali, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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