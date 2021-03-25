İstanbul'da bugün yapılan UKOME toplantısı sonrasında 750 adet minibüs ve 250 adet taksi minibüsün taksiye çevrilme kararının reddedilerek alt komisyona götürülmesini minibüsçüler protesto etti. Bir esnaf minibüsünün camlarını ve aynasını kırarak yakmaya çalıştı

İstanbul Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen 750 adet minibüs ve taksi dolmuşun plakalarının taksiye döndürülmesi teklifinin reddedilerek alt komisyona gönderilmesi minibüsçülerin tepkisine neden oldu. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nin dışında bekleyen minibüs esnafı kararın alt komisyona gönderilmesini duyduktan sonra bir esnaf minibüsünün camlarını ve aynasını kırarak yakmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı.