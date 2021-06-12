Son dakika haberleri... Ukranaylı fotomodelin ölümü ile ilgili sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

İstanbul'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Ukraynalı fotomodelin sevgilisi Burak E. verdiği ifadede, "Anzelika Sraufant ile önce Ataşehir'de bir mekanda bir süre eğlendik. Daha sonra oradan çıkıp başka bir mekana gittik eğlenmek için. Buradan da saat 01: 00 gibi eve dönmek üzere eğlence mekanından çıktık. Taksi durdurup eve doğru gitmek üzere bindik. Taksiye bindikten bir süre sonra Anzelika ile tartışmaya başladık. Bana tokat vurdu. Bunun ardından benzin istasyonu civarında taksiden indik. Daha sonra başka bir ticari taksiye binerek eve gittik. Mustafa A. adlı birinden uyuşturucu istedim. Uyuşturucu aldıktan sonra Anzelika balkona çıktı, korkuluklardan sarkınca ne olur ne olmaz diye görüntü kaydettim. Elinden tuttum ancak balkondan kendisini aşağıya attı" dedi.

Görüntü kaydettim dediği videonun 9 saniyelik bir görüntü kaydı olduğu, ancak bu görüntüde de yalnızca Ukraynalı Anzelika Sraufant'a ait olduğu ileri sürülen 1 kolunun görüntüsünün yer aldığı öğrenildi. Emniyetin, zanlının çektiği iddia edilen maktulün atlayışına ait bir video kaydına ulaşılamadı.

Burak E. tutuklanarak cezaevine konuldu. Uyuşturucu temin ettiği ileri sürülen şüpheli Mustafa A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL