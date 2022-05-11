Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik

11.05.2022 22:33
Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik

Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya'ya Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için esir değişimi teklif ettiklerini belirtti.

Vereşçuk, Telegram kanalından, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki duruma dair açıklamada bulundu.

Söz konu su fabrikanın askeri yollarla kurtarılmasının mümkün olmadığını dile getiren Vereşçuk, "Azovstal'i savunanlar teslim olmak istemiyor. Bu, saygıya değerdir. Ruslar da buradan askerlerin çıkarılmasına karşı çıkıyor. Bu bir gerçek ancak Rusların yaptıkları şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Hükümetin bu konuda çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşan Vereşçuk, şunları kaydetti:

"İlk adım olarak, Ruslara şöyle bir takas teklifinde bulunduk; Azovstal'dan yaralı askerleri insani yardım koridoru üzerinden çıkarıyoruz. Aynı zamanda, esir düşen Rusları, esir değişimi kurallarına göre veriyoruz. Bu konuda anlaşma sağlanmadı, müzakereler devam ediyor."

Azovstal'daki durum

Rus ordusu Mariupol kentinde kontrolü sağlasa da haftalarca süren çatışmalara rağmen Azovstal'i ele geçiremedi.

Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle tahliye edilmişti. Fabrikadaki Ukrayna askerleri ise gıda, su ve ilaç sıkıntısına rağmen direnişi sürdürüyor.

İrina Vereşçuk, Azovstal fabrikasında yaklaşık 1000 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve bunlardan yarısının acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan yaralılar olduğunu bildirmişti.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik - Son Dakika


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