Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi"

06.03.2022 23:11
Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi"

Son dakika haberler... Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya'nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol'da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya'nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol'da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, dün tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak sabah saatlerinde saldırıların başladığını ve tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Rusya'nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Bugün yine Mariupol'dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya'nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler." dedi.

Zaporijya'dan bugün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya'nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.

YORUMLAR
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'Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik' 'Bugün yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik' Mariupol'de çatışmalar nedeniyle tahliyeler yeniden durdu Mariupol'de çatışmalar nedeniyle tahliyeler yeniden durdu

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı: 'Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi' - Son Dakika


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