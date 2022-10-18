Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

18.10.2022 14:53

- Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı Rusya'nın bugün başkent Kiev'deki bir enerji tesisini hedef almasının ardından askerlerin konuşlandırıldığı bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

- Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı

KİEV - Rusya'nın bugün başkent Kiev'deki bir enerji tesisini hedef almasının ardından askerlerin konuşlandırıldığı bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından Desnianskyi bölgesindeki enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Tedbirler kapsamında askerlerin konuşlandırıldığı bölgede araç geçişleri de kontrol altına alındı. Askerler, enerji tesisi güzergahını kullanan araçlarda arama yaptı.

Kiev halkına tasarruf çağrısı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Kiev'de Rus barbarların roket saldırıları sonucu 2 kritik altyapı tesisi hasar gördü. Acil durum ve kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Şu anda başkentteki birçok eve elektrik ve su temini hizmetleri kısmen sınırlı. Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğunca elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Dünkü saldırıda can kaybı 5'e yükseldi

Klitschko ayrıca, Rusya'nın Kiev'e dün gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e ulaştığını aktardı. Klitschko, "Dün sabah bir Rus kamikaze insansız hava aracının şehir merkezinde hedef aldığı binanın enkazından yaşlı bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Bu, Rusya'nın 17 Ekim'de başkente düzenlediği barbarca saldırının 5. kurbanı" dedi.

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Kaynak: İHA

Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Kiev'de vurduğu enerji tesisi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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