Son dakika haberleri... Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Yardımcısı Sergey Shefir'in aracına başkent Kiev yakınlarındaki Lesnyky köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Shefir'in yara almadığı ve 10 adet kurşunun araca isabet ettiği olayda Shefir'in şoförü yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırganlar aranıyor.

-İHA-