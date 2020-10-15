Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
15.10.2020 21:56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacağı aktarıldı. Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlandığını açıklandı. - ANKARA
Son Dakika Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Dimitris Şilluris, 'Altın pasaport' skandalının ardından istifa etti Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı