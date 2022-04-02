Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

02.04.2022 14:34

Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti Ukrayna'nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

- Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

KİEV - Ukrayna'nın doğusunda yer alan Sumskaya bölgesinde vatandaşlar yarısı yıkılan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bombardımanda zarar gören şehirlerde halk yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ukrayna'nın doğusunda Harkov kentine komşu olan Sumskaya bölgesinde insanlar bir kısmı yıkılan köprüleri kullanmaya devam ediyor. Siviller, bir kısmı yıkılan köprüden dikkatle geçmeye çalıştı

Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti
Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti
Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı Ukrayna, Rus konvoyunun imha görüntülerini yayınladı Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz Son dakika: Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde yaralıların tedavisi hastanelerde zor şartlar altında sürdürülüyor Son dakika: Rusya saldırısı altındaki Harkiv kentinde yaralıların tedavisi hastanelerde zor şartlar altında sürdürülüyor

Ukrayna, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ukrayna'da halk bir bölümü yıkılan köprüden araçlarıyla geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement