Son dakika haberleri... Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı - Son Dakika

Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Dün Belarus'un Brest bölgesinde Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında üçüncü tur müzakereler gerçekleşmiş, iki taraf da görüşmelerde insani yardım koridorları konusunda olumlu sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Ardından, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için 8 Mart'ta Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelerde ateşkesin sağlanması için ikinci tur müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı.

Müzakereler sonucunda tarafların, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, bunun için bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak geçici ateşkes tam olarak sağlanamamış, sivillerin tahliyesinde sorunlar yaşanmıştı. Taraflar birbirini suçlamıştı.