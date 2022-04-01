Son dakika haberleri: Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi

01.04.2022 23:44
Son dakika haberleri: Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman, bu yıl ramazanı savaş şartlarında karşılıyor.

Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman, bu yıl ramazanı savaş şartlarında karşılıyor.

Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da Müslümanlar, 11 ayın sultanı ramazana savaş şartları altında girdi.

Ülkede yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ın bu yıl ramazan sevinci yarım kaldı.

Ukrayna genelinde ilan edilen savaş durumu nedeniyle ülkedeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınamadı.

Camilerdeki iftar çadırları ise sadece saldırıların daha az meydana geldiği batıdaki kentlerde kurulabilecek.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki savaş nedeniyle bu ramazanı kısıtlı şartlar altında geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi.

İsmagilov, ülkede Rus askerlerinin ele geçirdikleri bölgelerde yoğun çatışmaların sürdüğünü ve şu ana kadar 3 caminin zarar gördüğünü kaydetti.

Müftü İsmagilov, bu ramazanda camilerde teravih namazı kılınmayacağını ifade etti.

Ukrayna'nın batısında yer alan kentlerdeki camilerin, çatışmaların yoğun devam ettiği bölgelerden tahliye edilen Müslümanlarla dolu olduğunu belirten İsmagilov, "İşgal edilen bölgelerde camiler harap olmuş durumda, insanlar çok kötü şartlar altında yaşıyor. İçme suyu ve temel gıda bulunmuyor." dedi.

İsmagilov, başkent Kiev'de ise çoğunlukla Ukrayna ordusunda savaşan Müslüman askerlerin kaldığını ve şehirdeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle camilerde de herhangi bir program planlanmadığını aktardı. ???????

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Teravih Namazı, Müslüman, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna'da yaklaşık 1 milyon Müslüman ramazana savaşın gölgesinde girdi - Son Dakika


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