Son dakika haberleri: - Ukrayna'da yolcular maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdü - Son Dakika

- Ukrayna'da yolcular maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdü

KİEV - Ukrayna'da tramvay vatmanı, yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca darp edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 33K numaralı tramvayın vatmanı Petra Zaparojtsa Durağı'na geldiği sırada maskesiz yolcuları uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi sonucu öfkeli yolcular vatmanı tramvaydan indirerek, sokak ortasında dövdü. Polisin olay yerine gelmesi ile vatman öfkeli yolcuların elinden kurtarıldı. Vatman, kendisine saldıran yolculardan şikayetçi oldu.