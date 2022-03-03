Son dakika haberleri: Ukrayna'daki savaşa tanık olan Edirneli öğrenci Gülce Kurt yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna'daki savaşa tanık olan Edirneli öğrenci Gülce Kurt yaşadıklarını anlattı Açıklaması

03.03.2022 16:21
Son dakika haberleri: Ukrayna'daki savaşa tanık olan Edirneli öğrenci Gülce Kurt yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Edirneli Gülce Kurt, öğrenim gördüğü okulun bombalandığını ve ülkeden çıkana kadar zor günler yaşadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Edirneli Gülce Kurt, öğrenim gördüğü okulun bombalandığını ve ülkeden çıkana kadar zor günler yaşadığını söyledi.

Harkiv'de tıp eğitimi alan Kurt, tahliyesinde kendisine yardım eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ederek destek veren herkese teşekkür etti.

Kurt, ziyarette yaptığı konuşmada Rusya'nın saldırılarının başlamasıyla 2 gün evde beklediğini ardından Türkiye'ye gelmek için harekete geçtiğini ifade etti.

Çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Keşan ilçesinde yaşayan ailesiyle iletişime geçtiğini anlatan Kurt, babası Cemal Kurt aracılığıyla Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan yardım istediğini, devam eden süreçte Dışişleri Bakanlığının tahliye organizasyonuyla Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin vatandaşlarına her türlü desteği verdiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Başkanımız hem kendi ilgilendi hem de AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile durumu görüştü. Bu süreçte patlamalar devam ediyordu. 2 gün boyunca evden çıkmadık, üçüncü gün otobüs kalkacağı söylendi. Durumu vekilimize aktardım. Kısa süre içerisinde dönüş yaparak, 'Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız otobüsü ayarladı. Size dönüş sağlanacak' bilgisini verdi.

Sonra 60 saatlik zorlu bir otobüs yolculuğumuz başladı. O kadar kötü görüntüler vardı ki, inanılmaz acı bir manzara. Şu anda orada yaşayan Türklerin yüzde 85-90'ı tahliye edildi. Bu süreçte yardımı dokunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekilimiz Aksal, Belediye Başkanımız Helvacıoğlu ve sınırlarda bizi karşılayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Savaşın acı yüzünü gördüğünü anlatan ve okulunun bombalandığını dile getiren Kurt, "Bu savaşın kazananı yok, kaybedeni çocuklar. Okulum patlamış durumda. Şehrin eski haline dönmesi çok zor. Gittiğimde bu yaşadıklarımı yeniden hatırlar mıyım bilmiyorum. Şu an için dönmek istemem. Barışçıl bir şekilde bu sorunlar çözülürse neden olmasın ama şu an için eğitime Türkiye'de devam etmek bana çok daha mantıklı geliyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını yalnız bırakmadığını ifade etti.

Gerekli tüm yardımların yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Hiçbir vatandaşımız orada kalmadı, memleketlerine döndü. Gülce kızımızın durumunu anlık olarak takip ettik. Kızımızın Keşan'ımıza dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki geldi, iyi ki aramızda." dedi.

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Türkiye, Ukrayna, Keşan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna'daki savaşa tanık olan Edirneli öğrenci Gülce Kurt yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


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