Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ

11.03.2022 15:26

Edinilen son dakika gelişmesine göre UKRAYNA'daki savaşta, Odessa kentinde mahsur kalan 6 TIR şoförü, 13 günlük zorlu sürecin ardından Bursa'ya döndü.

UKRAYNA'daki savaşta, Odessa kentinde mahsur kalan 6 TIR şoförü, 13 günlük zorlu sürecin ardından Bursa'ya döndü. İnegöl ilçesine gelen şoförleri, Kaymakam Eren Arslan sarılarak karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlatmasıyla birlikte İnegöllü 6 TIR şoförü savaşın ortasında mahsur kaldı. Şoförler, İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'a ulaşarak yardım istedi. Korkmaz'ın, Kaymakam Eren Arslan ile irtibata geçmesinin ardından, şoförlerin Ukrayna'dan tahliyesi için çalışma başlatıldı. 6 TIR şoförü, 13 günün ardından Bursa'ya döndü.

'KENDİ ACIMIZI UNUTTUK'

Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret ederek teşekkür eden şoförlerden İlker Çavdar zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi. Çavdar "Başta Kaymakamız Eren Arslan'a daha sonra Şoförler Odası Başkanımız Bahattin Korkmaz'a çok teşekkür ederiz. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Her saat elçiliklerle bizi iletişim halinde tuttular. Erzakımız bitti erzak geldi, yakıtımız bitti yakıt geldi. Bir şekilde ülke topraklarına girdik. Savaş çok kötü. Orada yaşananları görünce kendi acımızı unuttuk. Toplamda 13 günlük bir süreçti. Sürekli seyahat halindeydikö dedi.

'DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜK'

Şoförler kendisine ulaştığında Kaymakam Eren Arslan ile irtibata geçtiğini söyleyen İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, "13 gün önce süreç başladığında direk Kaymakam beyi aradım. Arkadaşlarımızın savaşın ortasında kaldığını, zor bir durumda olduklarını belirttim. Allah göstermesin, bu arkadaşlarımızın bir daha geri dönemeyeceğini söyledim. Sağ olsun sayın Kaymakamımız gerekli yerlerle görüştü. Bu 13 günlük süreçte devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Arkadaşlarımızın geçtiği her kapıda, gerekli ilgi alaka gösterildi. Süreç buraya kadar geldi. Tekrar kendilerine geçmiş olsun diyorum. Savaş çok kötü. İnşallah bu savaş son bulur, çocuklar. insanlar ölmez. Allah kimseye böyle acılar göstermesinö diye konuştu.

'ZAHMETLİDE OLSA YURDA DÖNDÜLER'

Tahliye süreci ile ilgili bilgi veren Arslan ise şunları kaydetti:

"Öncelikle kardeşlerimize geçmiş olsun, vatanımıza sağ salim geldiler. Orada bulunan ve sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlarımızın da inşallah bir an önce anayurda dönmelerini temenni ediyorum. Bahattin Başkanımız süreci anlattığında bende direkt Dışişleri Bakanlığımız ve Valiliğimiz ile telefon görüşmelerine başladım. Arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik, sürekli görüşüyorduk. Çok şükür zorlu ama nihayetinde mutluluk verici sonla ilçemize geldiler. Devletimiz çok güçlü, milletimiz çok güçlü. Sürecimizi başından sonuna kadar Dışişleri Bakanlığımız, oradaki elçiliklerimiz, konsolosluklarımız, kapıdaki görevli arkadaşlarımız takip ediyordu. Zahmetli bile olsa, burunları kanamadan yurda döndüler. Savaşın her türlüsü insanlar için büyük bir ıstırap. Bir an önce orada barışın, kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. (DHA)

Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ
Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ
Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ

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Eren Arslan, Ukrayna, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! UKRAYNA'DAKİ SAVAŞTA MAHSUR KALAN 6 TIR ŞOFÖRÜ BURSA'YA DÖNDÜ - Son Dakika
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