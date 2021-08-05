Ukrayna'dan gelen 5 helikopter yangınlara gece müdahalesi için havalanacak - Son Dakika

Ukrayna'dan gelen 5 helikopter yangınlara gece müdahalesi için havalanacak

ISPARTA - Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan 5 helikopter Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na geldi. Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip olan helikopterler orman yangınlarına akşam müdahalesi için son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı savaşı sürüyor. Bugün itibarıyla Antalya, Muğla, Aydın ve Isparta'da orman yangınları sürüyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyündeki orman yangını da 4'üncü gününde. Yangına hem havadan hem da karadan müdahale ediliyor. Türkiye'ye orman yangınları ile mücadele kapsamında Ukrayna'da 5 yangın helikopter geldi. 5 yangın helikopteri Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Isparta Süleyman Demirel Havalimanına konuşlandırıldı.

Ukrayna'dan gelen helikopterlerin diğer yangın helikopterlerinden 2 farklı özelliği bulunuyor. Helikopterler akşamları da yangınlara müdahale edebiliyor. Helikopterlerin diğer bir farklı özelliği ise daha fazla su taşıma kapasitesine sahip olması. 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarını havalimanındaki son hazırlıklarını tamamladı. Gece görüş cihazlarına sahip helikopterler, bölgedeki yangınlara havadan müdahaleyi gece de sürdürecek.

Süleyman Demirel Havalimanı'nda devam eden çalışmalar kapsamında Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotların da eşlik edeceği öğrenildi.